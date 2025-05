Calciomercato Juventus / Quasi 200 milioni di euro per...

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato: il punto della situazione con due grosse novità

Tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. La Juventus sta adottando questo approccio e questo sarà l’approccio che ispirerà anche le calde settimane di calciomercato, settimane che sono sempre più vicine. Ma andiamo con ordine. La squadra è impegnata per salvare una stagione tremenda e la salvezza, nel caso della Vecchia Signora, si chiama quarto posto e quindi qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. È necessario, sia per mantenere alto il blasone del club sia per garantire una entrata economica in grado di sprigionare l’azione di mercato del direttore Cristiano Giuntoli. Per tutto il resto, in termini di autofinanziamento, ci sono le cessioni. Ed è qui che occorre ripartire dal mantra usato in partenza: tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Viste come sono andate le cose quest’anno, infatti, la Juventus si dice pronta ad ascoltare ogni offerta. Intenzionata a ripartire con una piccola operazione di rifondazione. E una grossa offerta potrebbe presto arrivare dall’Inghilterra.

Dall’Inghilterra: 200 milioni nelle casse della Juventus | Notizie calciomercato

Secondo quanto riportato da TeamTalk, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi in casa Juventus. E lo avrebbe fatto non per uno, ma per ben due calciatori della rosa bianconera. Il primo è Dusan Vlahovic, il secondo è Kenan Yildiz. Calciatori che meritano discorsi separati. Il primo è in uscita: ha ancora un anno di contratto ma non è detto che questo verrà esaurito. La Juve è intenzionata a cederlo, guadagnarci il più possibile, quindi acquistare un nuovo centravanti. Il secondo non è sul mercato ma lo abbiamo già detto e lo ribadiamo: nessuno è indispensabile. Inoltre, Yildiz è ad oggi il giocatore con cui è possibile centrare la plusvalenza più grossolana. La coppia di calciatori vale circa 200 milioni di euro e se l’Arsenal dovesse veramente avanzare questa offerta, difficilmente si potrebbe dire di no.