Ex Juve, Paredes: “Avevo bisogno della fiducia di Ranieri”

Leandro Paredes, ex centrocampista della Juventus, ha spiegato il ruolo di Claudio Ranieri nella sua scelta di rimanere a giocare a Roma

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes, centrocampista della Roma con trascorsi nella Juventus, ha parlato dell’impatto di Claudio Ranieri, non solo per la squadra capitolina, ma anche a carattere personale. Ecco le sue parole: “Per me la fiducia di un allenatore è la cosa più importante. E in quel momento lì, con il mister appena arrivato, ne avevo davvero bisogno. Quelle parole mi hanno dato la forza di andare avanti”.

Paredes: “Proveremo fino alla fine a prenderci la Champions”

Inoltre, sul derby con la Lazio e la corsa Champions, il giocatore ha aggiunto: "Sappiamo quanto vale per la città, per il club, per la classifica e per i tifosi. Sicuramente mi ricorda Boca Juniors-River Plate, anche per come lo vive la gente, è molto simile a quello. Ci tengo molto a questa sfida. Sarà una gara difficile, ma anche molto bella da giocare. Come si vince un derby come quello di Roma? Come abbiamo vinto gli altri: giocando bene, con mentalità e un po' di furbizia che abbiamo avuto sempre in questo tipo di partite. Per la Champions ci proveremo fino alla fine, ma per riuscirci dovremo dare il 110 per centro, davanti abbiamo delle squadre fortissime. E daremo il massimo anche per vincere gli scontri diretti, che possono essere decisivi".