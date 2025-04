Rassegna Juve – City e Liverpool tentano Cambiaso

La rassegna di venerdì 11 aprile: Cambiaso potrebbe essere agli sgoccioli della sua esperienza alla Juve. City e Liverpool premono per lui

La Gazzetta dello Sport

Primo piano all’intervista al centrocampista del Napoli, Scott McTominay. Il calciatore ha parlato delle ambizioni Scudetto della squadra e della carica del tecnico Antonio Conte per il raggiungimento dell’obiettivo. Intanto, gli avversari dell’Inter, pensano già anche al futuro: offerti 5 milioni di euro a Jonathan David, attaccante del Lille, già nelle mire anche della Juventus.

Corriere dello Sport

Andrea Cambiaso scalpita per il rientro dal 1′ minuto con la sua Juventus, avvenimento che dovrebbe concretizzarsi nell’impegno di domani contro il Lecce. L’esterno bianconero, perfetto per gli schemi di Igor Tudor, sarebbe però anche al centro del calciomercato, in particolare di quello della Premier League. Su di lui sarebbe forte l’interesse di Manchester City e Liverpool, il quale potrebbe condurre i rispettivi club a presentare un offerta per lui in estate. Così fosse, l’ultimo scorcio di stagione potrebbe essere l’ultimo di Cambiaso in bianconero.

Tuttosport

Intervistato per il quotidiano sportivo torinese, Fabio Capello non le ha mandate a dire a Milan e Juventus, suoi ex club nei tempi di giocatore e allenatore. Per Capello, club rossonero e bianconero sarebbero accumunati da un problema simile a livello societario: una mancanza di idee, di capacità di giudizio per la scelta di giocatori e anche poca capacità di unione. Problematiche che invece non coinvolgerebbero l’Inter. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<