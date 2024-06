Gli auguri a Paredes hanno fatto infuriare i tifosi della Juve sui social: i commenti dei bianconeri non lasciano spazio a dubbi

Sono giornate estremamente calde per la Juve, che si appresta a chiudere e ufficializzare diversi giocatori. Douglas Luiz, Di Gregorio e probabilmente Thuram: tutti affari in dirittura d’arrivo ma non ancora conclusi. Nel frattempo sui social bianconeri invece degli annunci dei nuovi acquisti la Vecchia Signora ha deciso di fare gli auguri a Paredes…

Juve, gli auguri a Paredes fanno infuriare i tifosi sui social

Paredes ha giocato una sola stagione alla Juve e i tifosi nei commenti non pensano che sia il caso di celebrarlo troppo: “Ma annunciate Douglas Luiz anziché fare gli auguri a sto c**so”. E ancora: “Sì ragazzi ma che senso hanno sti post? Ma la finite?”. Un altro ha aggiunto: “Gli auguri a Paredes…sto piangendo”.