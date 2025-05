Ex Juve, Huijsen: “Futuro? Non lo so, sono un tipo tranquillo”

Intervistato da AS l'ex difensore della Juve, ora al Borunemouth, Dean Huijsen ha parlato del suo futuro: "Non ci penso molto"

Dean Huijsen è stato uno dei grandi protagonisti della stagione del Bournemouth, attualmente ottavo in Premier League con 53 punti. Intervistato da AS l’ex difensore della Juve ha detto: “Vogliamo fare la storia, perché durerà per sempre. Spero che possa essere così. Sono tre punti molto importanti, tre punti d’oro. Per quanto ne so, il Bournemouth non ha mai battuto l’Arsenal due volte nella stessa stagione. Prima di oggi, non avevamo mai ottenuto un punto qui. A livello personale? Ovviamente, sono molto contento, ma dobbiamo continuare a lavorare. Una piccola rimonta è sempre apprezzata, e contro una squadra così importante è molto importante”.

Ex Juve, le parole di Huijsen

Le ottime prestazioni del giovane centrale di difesa hanno smosso gli interessi di tante grande squadre in giro per l'Europa, compreso il Real Madrid. Parlando del suo futuro Huijsen ha spiegato: "Non lo so… Sono un tipo 'tranquillo' , come quando festeggio. Non ci penso molto. Ogni giorno vado ad allenarmi, a giocare le partite, e sono felice. Mi diverto e non ci penso. Sta a voi giudicare; io non ci penso, sono concentrato sul Bournemouth. Stiamo facendo un'ottima stagione. Abbiamo già battuto il record di punti e vogliamo ottenere il maggior numero possibile di punti in questa stagione".