Conte alla Juventus, Balzarini lancia la bomba: “Vi dico che…” / News

Nuovi aggiornamenti relativi al calciomercato della Juventus: e ora si parla della possibilità di vedere Conte alla Juve

Il pareggio contro il Bologna tiene viva la corsa Champions League. La Juventus ha gli stessi punti della Roma e della Lazio e tengono a distanza di uno i felsinei. Tutto può accadere e sabato prossimo, la squadra di Tudor, andrà proprio a Roma, in uno scontro diretto di fuoco contro la squadra biancoceleste della capitale. Tudor sfida il suo recente passato e punta alla Champions League: unico punto di partenza possibile per sperare nella conferma in panchina. E, a proposito di panchina, arrivano voci piuttosto nette su quelli che sono i desiderata della dirigenza juventina. I massimi vertici del club, infatti, stando alle ultime indiscrezioni, puntano a un cambio.

Bomba di calciomercato: la decisione della Juventus per la panchina

Secondo Gianni Balzarini, giornalista esperto di calciomercato, la Juventus: “Ha un pallino in testa che si chiama Antonio, di nome e Conte, di cognome. Questa è la base di partenza. Accanto a questa base di partenza c’è Conte che deve parlare con De Laurentiis. De Laurentiis che deve dargli, eventualmente, eventualmente e molto eventualmente, il via libera e poi c’è da dire, eventualmente, a Tudor: ‘accomodati’”. Così – riporta Tuttojuve.com – ha detto dal suo canale YouTube. E poi ancora:

“Da qui a dire la Juve ha già deciso: no, non c’è nessuna indiscrezione. Anche perché voi mi direte come può avere deciso su Conte se Conte non ha ancora parlato con De Laurentiis? Osservazione pertinente. Stiamo entrando in una sorta di ginepraio nel quale, tra l’altro, va subito a balzare all’occhio di una Juve si possa far trovare eventualmente impreparata a luglio, perché Tudor comunque farà il mondiale per club, per la scelta di un nuovo allenatore”. Un ginepraio, quindi. Chissà. Di sicuro, un incastro di calciomercato da seguire con grande attenzione. Le panchine di Juventus e Napoli potrebbero cambiare conduzione. E su Osimhen? Ceccarini ha svelato qualcosa di molto importante <<<