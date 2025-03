Empoli, Corsi: “Vittoria con la Juventus grande soddisfazione”

Rebecca Corsi, vicepresidente dell'Empoli, è ritornata sulla vittoria in Coppa Italia contro la Juventus spiegando i motivi dell'entusiasmo

Intervistata per il Corriere di Bologna, Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, è ritornata sul successo della squadra in Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue parole: “È stata una grandissima soddisfazione, con in campo quattro ragazzi del settore giovanile a rendere ancora più speciale il tutto. Le scelte spettano al mister. Guardando il percorso posso dire che questi ragazzi hanno risposto alla grande quando sono stati chiamati in causa e se siamo arrivati a giocarci questa semifinale il merito è anche loro”.

Corsi: “Contro il Bologna vogliamo giocarcela”

Inoltre, sulla semifinale contro il Bologna, la vicepresidente dell'Empoli ha aggiunto: "Ci arriviamo con la consapevolezza che è una serata storica per il nostro club e ce la vogliamo giocare. Arriva nel momento cruciale della stagione, con tante gare importanti per noi. L'affronteremo come abbiamo sempre affrontato la Coppa, con spensieratezza, coraggio e soprattutto senza la pressione del risultato. L'Empoli è scomodo per tantissime squadre, non solo per il Bologna col quale sono arrivati due pareggi quando forse avremmo meritato qualcosa in più noi. Ma quello è il passato e domani ci vorrà una grandissima prestazione di fronte ad un Bologna che sta facendo cose straordinarie, è cresciuto col passare degli anni, coi passi giusti, senza snaturarsi. E nella scorsa stagione ha fatto un qualcosa di impensabile".