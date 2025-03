Vieira: “Complimenti all’Empoli, ha meritato di vincere contro la Juve”

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Genoa Vieira ha voluto fare i complimenti alla squadra di D'Aversa per aver battuto la Juve

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli l’allenatore del Genoa Vieira ha voluto fare i complimenti alla squadra di D’Aversa per il passaggio del turno in Coppa Italia: “Complimenti all’Empoli. Ha giocato una gran partita a Torino contro la Juve, è una vittoria meritata ma a noi non cambia nulla. Sarà una partita complicata e difficile. All’andata è stata difficile, abbiamo sofferto tantissimo. Ci aspetta una partita difficile perché hanno giocatori importanti ma noi abbiamo una settimana importante”.

Genoa, le parole di Vieira verso l’Empoli

"È una partita importante. Ma non più importante della prossima di Cagliari o dell'ultima di Milano. Nella nostra posizione vuole dire che tutte le partite che giocheremo sono importanti. Ho chiesto ai ragazzi di essere concentrati, uniti e continuare a lavorare come hanno sempre fatto. Il nostro step in avanti è fare una partita ancora migliore rispetto a quanto fatto contro l'Inter. Vogliamo fare un passo in avanti e giocare ancora meglio con la palla. Iniziamo ad avere una stabilità con gli attaccanti, abbiamo creato situazioni interessanti contro l'Inter e speriamo di fare ancora meglio da qui ad inizio stagione", ha concluso l'allenatore del Genoa.