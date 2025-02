Empoli, Corsi: “La prova con la Juventus è stata un riscatto”

Rebecca Corsi, presidente dell'Empoli, ha elogiato la prestazione della squadra: quello con la Juventus sarebbe stato una sorta di riscatto

Intervistata a Tmw Radio, Rebecca Corsi, presidente dell’Empoli ha parlato a seguito del successo della squadra contro la Juventus. Ecco le sue parole: “E’ stata una grande emozione, ottenerla poi in un campo così importante è stata una grande emozione. Abbiamo già cambiato pagina e l’obiettivo ora è il raggiungimento della salvezza. A Genova ci sarà una partita molto importante e difficile. Quando fai delle brutte prestazioni come quella di domenica, la speranza è rigiocare subito e cancellare quelle sensazioni. La serata di ieri è stata un’opportunità di riscatto, serviva orgoglio come ha detto il tecnico e spero ci serva per ritrovare entusiasmo e condizione che abbiamo visto fino a qualche mese fa. E’ stato importante ritrovarsi ora per questa cavalcata finale”.

Corsi: “Giuntoli ha le carte per portare la Juve in alto”

Inoltre, il presidente dell’Empoli ha aggiunto: “Il mister non è mai stato in dubbio. Anche nelle difficoltà la squadra ha prodotto gioco e di essere in linea con il tecnico. Abbiamo subito degli infortuni, siamo andati con la voglia di combattere comunque nelle difficoltà. Dobbiamo lottare fino alla fine, ci siamo riconcentrati sul nostro campionato, cercando di recuperare le pedine mancanti. Negli altri anni era più facile sopperire a qualche infortunio, con delle soste che ti permettevano di recuperare, invece quest’anno è più complicato. Giuntoli? Non posso suggerire niente a Cristiano, che è uno dei migliori in campo nazionale e internazionale. Ha tutte le carte per portare la Juve in alto. Per ogni cosa, per ogni progetto che nasce ci vuole del tempo”. Leggi anche le ultime dichiarazioni del direttore sportivo della Juventus dopo il KO con l’Empoli <<<