La serata di Ekhator è stata da ricordare: prima maglia da titolare con la Juventus, gol del 2-1 e applausi dello Stadium. Dietro la festa, però, c'è un punto interrogativo sulle sue condizioni. Al termine della partita, in zona mista, Spalletti ha svelato un retroscena riportato da Calciomercato.it: «Ekhator mi ha detto che aveva un problema al polpaccio e voleva uscire». Il tecnico ha aggiunto che un ultimo scatto del ragazzo gli ha fatto «venire il cuore in gola». L'attaccante, che Spalletti aveva deciso di lanciare dal primo minuto contro l'Omonia, è poi uscito durante il triplo cambio della ripresa.

Al momento non ci sono diagnosi né comunicazioni ufficiali del club. Le condizioni del giovane saranno valutate nei prossimi allenamenti e, con la partita di domenica sera ormai vicina, Spalletti difficilmente correrà rischi.

Como, «uno snodo importantissimo»

L'allenatore ha già spostato l'attenzione sul Sinigaglia, dove domenica alle 20.45 la Juventus affronterà il Como. «È uno snodo importantissimo», ha dichiarato, sottolineando il valore dell'avversario e l'importanza della sfida. La squadra andrà sul lago «con intenzioni serie». Della vittoria contro l'Omonia, Spalletti ha apprezzato soprattutto la reazione dopo lo svantaggio iniziale, considerandola un segnale positivo per il futuro.

La trasferta lombarda arriva nel mezzo di un ciclo di sette partite in 23 giorni. Il turnover di giovedì aveva proprio l'obiettivo di preservare alcuni titolari. Secondo Tuttosport, a Como dovrebbero tornare dal primo minuto Vicario, Bremer, Koopmeiners, McKennie e Woltemade, insieme a Çelik e Kolo Muani, tutti risparmiati o utilizzati soltanto a gara in corso in Europa League.

Il quotidiano torinese segnala anche due possibili recuperi. Kalulu sta smaltendo una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro e potrebbe tornare a disposizione, anche se il suo rientro non è ancora certo. Nico Gonzalez è invece sulla via del recupero dalla lesione al soleo destro. Alajbegovic, infine, è alle prese con un sovraccarico: giovedì era in panchina, ma non è entrato.

La risposta di Cambiaso

Insieme a Ekhator, uno dei protagonisti della serata è stato. Il sinistro dalla distanza che ha riportato il risultato in parità ha avuto un significato importante anche sul piano personale., sottolinea Tuttosport. Adesso Cambiaso si gioca la fascia sinistra con, sostituito all'intervallo nella gara di giovedì.

Alla vigilia, l'allenatore aveva speso parole significative per lui: «Lui è profondamente intelligente, profondamente sensibile, un professionista profondamente serio». Aveva anche chiarito che il suo spazio sarebbe dipeso dal contributo dato alla squadra. La risposta è arrivata sul campo.

La classifica di Europa League, intanto, offre un po' di respiro: con 13 punti la Juventus è seconda nella fase campionato, alle spalle del Bournemouth. Adesso, però, l'attenzione torna sulla Serie A: a Como servirà una prestazione all'altezza.