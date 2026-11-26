La Juventus supera l'Omonia Nicosia con un convincente 4-0 e conquista tre punti importanti nella League Phase di Europa League. Nel post partita, Luciano Spalletti ha commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nella prima parte della gara e sulla reazione arrivata dopo la rete di Andrea Cambiaso. Il tecnico ha analizzato anche le risposte dei giocatori meno utilizzati e i progressi mostrati dalla squadra.

La svolta dopo il gol di Cambiaso

“Sì, è vero, è andata così. All'inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli avversari hanno sfruttato. Naturalmente questo complica la possibilità di esprimere al meglio le proprie qualità, perché senti la pressione e il timore di subire un contropiede o qualcosa del genere. Poi Cambiaso ha rimesso un po' a posto le cose con quel grande gol e da lì la squadra ha giocato con maggiore tranquillità”.

Le risposte di chi ha trovato meno spazio

“Sì, è vero, sono d'accordo con questa analisi. Non è facile trovare subito la condizione quando vieni chiamato a entrare in campo, soprattutto per alcuni giocatori che mancavano da un po' di tempo. Riuscire a esprimere immediatamente quel livello non è semplice, soprattutto quando manca la continuità. Però abbiamo fatto dei bei gol, siamo stati in campo molto bene in alcuni momenti e abbiamo anche mantenuto un livello di pressione abbastanza accettabile. Siamo contenti e anche il pubblico si è goduto questi quattro gol bellissimi”.