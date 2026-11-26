Juventus-Omonia in campo questa sera alle 21:00 all'Allianz Stadium. Segui la diretta testuale su Juvenews.eu con formazioni, cronaca e aggiornamenti in tempo reale.
Appuntamento dalle ore 21:00 su Juvenews.eu per seguire Juventus-Omonia con la nostra diretta testuale LIVE. Nel corso della serata troverai le formazioni ufficiali, gli aggiornamenti minuto per minuto, le occasioni da gol, le sostituzioni e tutti gli episodi più importanti della partita.
Non perdere neanche un aggiornamento della sfida dell'Allianz Stadium: segui con noi la cronaca in tempo reale della quinta giornata di Europa League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Juve News
Spalletti analizza il poker della Juventus: “Dopo il gol di Cambiaso abbiamo giocato con più tranquillità”
Juve News
Conceição ritrova il campo e sorride: “Avevo tanta voglia di tornare”
Juve News
Juventus-Omonia, formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Ekhator dal primo minuto
Juve News
Juventus-Omonia, i convocati di Spalletti: 23 giocatori per la sfida europea
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti