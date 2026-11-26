Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Omonia, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League. Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, i bianconeri ospitano la formazione cipriota all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

Luciano Spalletti sceglie il 3-4-2-1 e affida il ruolo di centravanti a Ekhator, supportato da Conceição e Boga. In difesa spazio a Gatti, Lucumì e Kelly, mentre sulle corsie esterne agiranno Cabal e Cambiaso.

Juventus-Omonia, le scelte di Spalletti

Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cabal, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceição, Boga; Ekhator.

La squadra cipriota risponde con il 4-2-3-1. Kaminski sarà tra i pali, con Duverne, Coulibaly, Satka e Négo a comporre la linea difensiva. Andreou e Maric agiranno in mediana, mentre Tanase, Tankovic e Montnor avranno il compito di supportare Kakoullis in attacco.

OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Duverne, Coulibaly, Satka, Négo; Andreou, Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoullis.