Francisco Conceição si è ripreso la scena dopo un periodo lontano dal campo. Al termine della sfida contro l'Omonia, l'esterno portoghese ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando tutta la voglia accumulata durante il mese di assenza. Il suo rientro è stato accompagnato dalla soddisfazione per il risultato e per il contributo dato alla squadra.

“Non ho potuto fare quello che amo per un mese e qualche giorno”

Alla domanda sulla voglia di tornare a giocare e sulla possibilità di lasciare il segno, Conceição ha raccontato le proprie sensazioni:

“Sì, allora, non ho potuto fare quello che amo per un mese e qualche giorno e sentivo tanta voglia di tornare. Avevo davvero il desiderio di giocare, perché è quello che amo fare. Sono felice di aver aiutato la squadra. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Abbiamo conquistato altri tre punti in Europa League e vogliamo rimanere nelle posizioni alte della classifica. Dobbiamo continuare così”.