Dybala posta le tre X di Amsterdam, Tagliafico scherza: “Vieni?”

Siparietto tra i due compagni di nazionale su Instagram

redazionejuvenews

La Juventus è entrata nella settimana che la porterà al derby e alla ripresa del campionato, con la squadra bianconera che si sta allenando ancora a ranghi ridotti alla Continassa, in attesa che i dodici giocatori partiti per le Nazionali finiscano i loro impegni e facciano ritorno sotto la Mole. La squadra di Andrea Pirlo è chiamata ad un grande finale di stagione, con l'Inter prima in classifica distante dieci punti e ormai forse troppo lontana per sperare in una rimonta che porti al decimo Scudetto consecutivo. I bianconeri sono terzi in classifica, e devono stare attenti a non prendere altri punti per non rimanere invischiati nella lotta per i posti in Champions League del prossimo anno.

Alla ripresa ci sarà quindi il derby, con la squadra di Andrea Pirlo che dovrà provare a vincere tutte le partite che mancano da qui a fine stagione per capire dove a fine anno la squadra sarà arrivata. La cocente eliminazione dalla Champions League è infatti una ferita ancora aperta, come la sconfitta subita il casa contro il Benevento prima della sosta delle Nazionali. Dopo quella partita, anche Fabio Paratici si era presentato ai microfoni di Sky per chiedere scusa ai tifosi e per suonare un campanello di allarme che alla Continassa ha messo tutti sotto osservazione, dai giocatori alla dirigenza.

Pirlo intanto continua i suoi allenamenti, e lo sta facendo soprattutto con il gruppo dei sudamericani, rimasti a Torino a causa della cancellazione dei match di qualificazione per il COVID. Il tecnico ha quindi lavorato con una parte dei giocatori, ma soprattutto con Paulo Dybala. La Joya sembra infatti aver smaltito i problemi che lo tengono fermo da gennaio, e contro il Torino nella stracittadina potrebbe andare in panchina per poi ritrovare la titolarità dalle prossime sfide. Un ritorno attesissimo, con la squadra che ha bisogno del suo numero 10: la Joya è pronta a prendere la Juve per mano, in attesa di un rinnovo che per ora è in stand-by e che ha contribuito ad alimentare le voci di un suo addio a fine stagione. Proprio per questo, il compagno di Nazionale e giocatore dell'Ajax Tagliafico ha commentato l'ultimo post della Joya su Instagram: nella didascalia di una sua foto in macchina, Dybala ha messo le 3 X di Amsterdam, con il connazionale argentino che ha subito commentato: "Vieni?"