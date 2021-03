Juve Under 23, Zauli: “Contro la Pro Patria per l’accesso ai playoff”

La squadra di Zauli adesso non può fare i passi falsi

redazionejuvenews

Dopo la rovinosa sconfitta dei bianconeri contro la Pergolese, adesso la Juve Under 23 sta preparando la gara contro la Pro Patria. A parlare della situazione è il tecnico bianconero, Lamberto Zauli, che fa il punto della situazione ai microfoni di Juventus TV in vista della partita che i bianconeri dovranno giocare domani, lunedì 29 marzo, alle ore 15 contro la Pro Patria allo Stadio Speroni di Busto Arsizio. In conferenza stampa, l'allenatore ha dichiarato: "Affronteremo una squadra solida con una delle migliori difese di tutti e tre i gironi. È uno scontro diretto per giocarci l’accesso ai playoff. Tutto questo andrà conquistato sul campo".

Poi Zauli continua a parlare della squadra allenata da Javorcic, sottolineando l'importanza della gara: "Ogni squadra ha il proprio traguardo e lo vuole raggiungere a tutti i costi. Adesso i punti pesano per davvero, è uno scontro diretto e andremo lì per fare una buona partita a livello tecnico e di atteggiamento". Poi si è soffermato parlando dei giocatori in rosa. Per quanto riguarda Ranocchia: "Ieri è tornato col gruppo, uno dei protagonisti di quest’anno, lo valuteremo giorno dopo giorno". E su Anzolin: "Lo conosco molto bene, è una ventina di giorni che è con la squadra, ha dimenticato l’infortunio. Gli servirà qualche partita, stiamo valutando se fargli fare anche qualche partita in Primavera".

Secondo il tecnico della Juve Under 23, sarà importante, quindi, "avere il dominio del gioco", in cui saranno fondamentali anche "le giocate dei singoli" per "scardinare la difesa". Per portare il risultato a casa, Lamberto Zauli si affida ad una lista solida. I convocati sono: Rosa, Troiano, Peeters, Dabo, Ranocchia, Marques, Fagioli, Brighenti, Alcibiade, Compagnon, Capellini, Anzolin, Felix Correia, Di Pardo, Leone, Bucosse, Akè, De Marino, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Raina. Adesso è importante non fare passi falsi e raggiungere i playoff, il vero obiettivo stagionale.