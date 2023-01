Juve, Di Maria illumina ma poi si ferma: le condizioni verso il Napoli

Ieri il Fideo è tornato titolare e ha sfornato giocate importante, ma poi è uscito per un problema al polpaccio. E venerdì c'è il big match

redazionejuvenews

La Juventus ieri ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva, battendo l'Udinese per 1-0, grazie a una rete di Danilo ne finale. Nella formazione bianconera ieri sera è tornato a giocare dall'inizio Angel Di Maria. Il Fideo, dopo le polemiche per il suo rientro tardivo dai festeggiamenti per il Mondiale, è stato schierato da Massimiliano Allegri alle spalle di Moise Kean. E quando l'argentino è in campo, la differenza si vede.

L'ex PSG ha deliziato il pubblico di un Allianz Stadium tutto esaurito con alcune delle giocate più belle del suo bagaglio. Più di una volta Di Maria ha mandato in porta i suoi compagni, che poi non sono riusciti a segnare o sono stati fermati dai difensori sul più bello. Del resto la sua tecnica non è mai stata in discussione. A indispettire i tifosi è stato il suo impiego a singhiozzo, a causa di problemi fisici e squalifiche.

E anche ieri l'argentino è stato costretto a uscire per un infortunio. Al 66' infatti è stato sostituito da Arkadiusz Milik dopo aver accusato un problema al polpaccio. Allegri però può tirare un sospiro di sollievo: dai primi riscontri, sembra che non ci sia nulla di preoccupante. Di Maria quindi sarà a disposizione per il big match di venerdì contro il Napoli.