Juve, domenica di lavoro dopo la vittoria con l’Udinese

Dopo la vittoria di ieri all'Allianz Stadium contro i friulani, la squadra ha lavorato alla Continassa: inizia il countdown verso il Napoli

redazionejuvenews

Domenica di lavoro per i bianconeri, che dopo la vittoria di ieri questa mattina si sono allenati alla Continassa. Da oggi infatti inizia la settimana verso il big match con il Napoli. Il report ufficiale: "La Juventus è già tornata a lavorare sul campo dopo la vittoria per 1-0 sull'Udinese firmata da Danilo nei minuti finali. Quella di ieri è stata l'ottava vittoria consecutiva per i bianconeri che, non subendo reti, hanno ottenuto l'ottavo clean sheet di fila. Una serata che, prima, dopo e durante il fischio d'inizio, è stata diversa da tutte le altre perché l'Allianz Stadium ha ricordato con commozione Ernesto Castano e Gianluca Vialli.

Tornando all'allenamento odierno, la squadra è stata divisa in due gruppi come sempre accade il giorno dopo una partita. Scarico, dunque, per chi è sceso in campo contro i friulani. Tutti gli altri, invece, hanno svolto un allenamento congiunto con l'Under 19 con un focus sulle esercitazioni miste per il possesso palla con sviluppo della manovra e finalizzazione su cross, prima di concludere la sessione con una partitella con sponde.

Per domani, lunedì 9 gennaio, concesso un giorno di riposo. Appuntamento al Training Center fissato per martedì per continuare a preparare la trasferta di Napoli in programma venerdì 13 gennaio alle ore 20:45".