Juve, da Danilo al corto muso: le statistiche della vittoria con l’Udinese

Ieri la Juventus ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva, battendo i friulani con una rete del difensore brasiliano: tutti i numeri

redazionejuvenews

La squadra di Allegri ieri ha ottenuto l'ottava vittoria di fila, battendo l'Udinese 1-0. Andiamo a vedere le statistiche sul match raccolte dal sito della Juventus: "Al termine di una serata molto intensa dal punto di vista emotivo, che ha visto l'Allianz Stadium omaggiare e salutare due straordinari campioni come Ernesto Castano e Gianluca Vialli, la Juventus supera 1-0 l'Udinese e ottiene la sua prima vittoria casalinga del nuovo anno. Con quello sui friulani sono otto i successi consecutivi in campionato, proprio come i clean sheet.

Scopriamo insieme alcune curiosità e statistiche emerse dopo la partita contro la squadra allenata da Riccardo Sottil.

I NUMERI

Come dicevamo, la Juventus ha vinto otto gare di fila in Serie A senza subire gol per la prima volta dal marzo del 2018, quando sotto la guida di Massimiliano Allegri arrivò a quota nove.

I bianconeri hanno segnato sei reti in questo campionato dopo il minuto 85, più di qualsiasi altra squadra.

Considerando una classifica relativa ai soli secondi tempi, la Juventus sarebbe prima in Serie A con 38 punti.

Per la quinta volta in questo campionato, i bianconeri hanno vinto con il punteggio di 1-0, più di qualsiasi altra squadra.

La Juventus ha collezionato 12 clean sheet finora. Dopo le prime 17 gare stagionali di Serie A solo una squadra ha fatto meglio nella storia della competizione, il Cagliari nel 1966/1967 (13).

FOCUS SUI GIOCATORI

Danilo ha segnato il suo quarto gol in Serie A, ritrovando una rete nella competizione che gli mancava dal 13 febbraio 2022, sul campo dell'Atalanta.

Danilo ha segnato il suo quarto gol in Serie A, ritrovando una rete nella competizione che gli mancava dal 13 febbraio 2022, sul campo dell'Atalanta.

Federico Chiesa ha fornito un assist in due delle ultime tre presenze in Serie A, in entrambi i casi in gare casalinghe (contro la Lazio e, appunto, contro l'Udinese)".