Juve, la moglie di Di Maria difende il marito: “Nel caso ci fossero dubbi…”

Jorgelina Cardoso , moglie di Angel Di Maria , ha voluto difendere il marito, commentando così la prestazione di ieri, gara nella quale l'ex Real Madrid ha chiuso il match con un gran gol da fuori: "Nel caso ci fossero dubbi su come difendi la maglia che indossi". Chiaro riferimento alle precedenti allusioni di alcuni tifosi sullo scarso rendimento del Fideo nelle partite prima della sosta per il Mondiale. Infatti, dopo il torneo iridato, vinto proprio dall'Argentina di Di Maria, con tanto di gol in finale, l'ex PSG sta deliziando la tifoseria, con assist, gol e giocate a ripetizione.

Proprio dopo la gara con lo Spezia El Fideo ha detto la sua sul momento dei bianconeri : "Io come mister Wolf di Pulp Fiction? Non ho mai visto il film ma cerco sempre di aiutare la squadra, anche dalla panchina. Sono molto contento del gol, arrivato dopo l'assist contro il Nantes.

Dopo quanto successo stiamo cercando di alzare la testa e giocare meglio. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà perchè forse eravamo stanchi e tante squadre in Italia giocano in contropiede. Cosa penso della gara di ritorno di Europa League? Andremo a Nantes per cercare di passare il turno. A Torino avremmo meritato qualcosa in più, andremo a cercare la qualificazione".