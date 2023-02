Mercato Juve / Tutti i giovani fenomeni nel mirino di Elkann

La Juventus guarda al futuro consapevole che dovrà superare numerosi ostacoli sia sul campo che nelle aule di tribunali nei prossimi mesi. Filtra comunque fiducia sul fatto che la Vecchia Signora possa mantenersi ad alti livelli, qualsiasi cosa accada. Una delle strategie che Elkann ha in mente di adottare è quella di puntare sui giovani. Anche in questa ottica si sta cercando una figura da affiancare a Federico Cherubini nel ruolo di direttore sportivo. Il sogno rimane Giuntoli del Napoli, ma non solo lui.