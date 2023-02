Scaloni: “Allegri conosce benissimo le qualità di Di Maria, va gestito”

Fino a ora non mi sono ancora reso conto del Mondiale vinto. È stato un mese dove non è facile fare una vita normale. Sono stato in Spagna, quando tornerò in Argentina vedremo cosa succederà e inizierò a pensare a quello che abbiamo fatto. Nico? Per noi è stata dura non averlo al Mondiale, era un giocatore fondamentale. Era uno dei titolari e comunque entrava sempre. Deve essere al 100% altrimenti non riesce a esprimersi. Se tornerà al 100% sarà fondamentale. Fa gol, può giocare a destra e a sinistra, ma deve stare bene.