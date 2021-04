Llorente: “La Juve sta vivendo un cambio generazionale”

L'ex attaccante della Juventus ha parlato

La Juventus è in campo alla Continassa per preparare la partita di domani contro il Napoli, recupero della sfida in programma lo scorso ottobre, prima vinta a tavolino poi rinviata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI. I bianconeri arrivano alla sfida dopo il pareggio nel derby contro il Torino, nel quale gli uomini di Andrea Pirlo non sono riusciti a riscattare la sconfitta subita contro il Benevento prima della pausa per le Nazionali. Un momento difficile per i bianconeri, che domani dovranno per forza vincere per non complicare la qualificazione alla prossima Champions League.