Pirlo: “Quando non vinci non puoi essere soddisfatto. Dobbiamo reagire”

redazionejuvenews

L'allenatore della Juve Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine del derby contro il Torino.

SULLA PARTITA -"Quando giochi contro squadre basse che si chiudono, la profondità centrale è difficile da attaccare. Lo puoi fare quando sei trenta metri avanti ma quando hai una squadra che si difende nella sua metà campo devi cercare gli esterni per creare ampiezza e affondare in area. Devi avere la pazienza di trovare la manovra, lo spiraglio giusto e cercare di attaccare l'area. Trovare sempre la profondità è difficile. Dopo il secondo gol abbiamo ripreso in mano la partita, abbiamo preso un palo e abbiamo avuto occasioni con Cristiano. E' normale che se una squadra si difende cosi il gioco diventa meno fluido, ma comunque una reazione c'è stata dopo il secondo gol subito".

SULLA CONCENTRAZIONE - "L'errore in campo ci sta, lo fanno i giocatori, lo fa l'arbitro e lo fa l'allenatore però è normale che quando mancano pochi minuti vuoi vincere la partita e dai il massimo. Bisogna stare sul pezzo, tenere la concentrazione al massimo e capire il momento che stiamo vivendo. Molti giocatori sono partiti per le Nazionali e abbiamo peccato di concentrazione, dobbiamo reagire e ripartire. Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, c'è da migliorare e da lavorare, ci stiamo provando ma bisogna cercare di vincere perche solo le vittorie ti danno serenità. C'è solo da lavorare per poter migliorare".

REAZIONE - "Dobbiamo lavorare su tanti principi di gioco, occupando delle posizioni in modo diverso e migliore, soprattutto se giochiamo contro molte squadre che si chiudono, dobbiamo essere bravi a trovare piu soluzioni. In questo momento giochiamo molto piu orizzontale e diventiamo piu prevedibili. Come ho gia detto dobbiamo solo rimboccarci le maniche, lavorare e cercare di migliorare".