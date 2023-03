Di Livio: “Confermerei Di Maria, non mi aspettavo questo Pogba”

La penalizzazione? Io credo che c'è stata poca professionalità da parte dei dirigenti. Sono stati commessi errori troppo gravi. Un professionista non li può fare. Poi dico anche che secondo me la pena è stata eccessiva e rapida. Potevano prendersi del tempo e ragionare su quale potesse essere una via di mezzo. Così hanno rovinato una società non solo per questa stagione, ma anche per la prossima. L'Europa League? Deve essere tutto, come del resto deve esserlo anche la semifinale di Coppa Italia. Purtroppo non ha più speranze per rientrare in Champions, vedremo cosa succederà col -15. La Juve deve cercare di mettere la testa giusta e cercare di arrivare a entrambe le finali: questo deve essere un obiettivo in una stagione così particolare".