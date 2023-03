Bremer: “Pogba si è scusato. Dobbiamo sfruttare di più le occasioni”

"Con Bonucci in campo c'è più impostazione, con lui posso giocare a destra ed essere più aggressivo e andare più avanti ma non cambia niente. Contro la Roma è stata difficile: abbiamo giocato bene ma la palla non è entrata. Abbiamo preso tre pali ed è andata male. Oggi è stata difficile, era importante per passare il turno ma abbiamo vinto. Pogba si è scusato. Il mister ha preso questa decisione. Abbiamo bisogno di lui, dobbiamo stare con lui, cercare di appoggiarlo affinché rientri presto e stia bene con la squadra".