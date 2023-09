Di Gennaro: “La Juventus ha fatto tanti passi indietro”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'allenatore Massimiliano Allegri.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "La Juventus ha fatto un buon avvio, ma ha perso col Sassuolo male, poteva prenderne di più di gol. Se gli togli Chiesa non so dove possa arrivare. E' tornato il Chiesa vero, Vlahovic va a corrente alternata, ma è tornata indietro dal punto di vista del gioco, al di là degli errori individuali.

Il loro obiettivo è arrivare tra le prime quattro comunque. Il Napoli si è smarrito, soprattutto con un rapporto col tecnico che non va. E c'è un arretramento nel gioco. Sarri invece non me lo aspettavo.

Allegri? Manca il dna Juve. Una dichiarazione del genere non l'ho mai sentita. Nel dna Juve non esiste una squadra farfallina. Serve qualcuno che riporti quel dna, anche che non faccia l'allenatore, magari un Del Piero, che conosce l'ambiente".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.