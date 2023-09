Allegri: “Bisogna tornare alla vittoria dopo Sassuolo, Vlahovic è straordinario”

Il tecnico della Juventus presenta in conferenza la partita in programma domani contro il Lecce valevole per la sesta giornata di serie A

La Juventus scenderà in campo domani all’Allianz stadium contro il Lecce nella partita valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dello stadio.

LECCE - “Va giocata una partita per tornare alla vittoria e cancellare la sconfitta di sabato. Sono una squadra tecnica e solida difficile da affrontare. D’Aversa sta facendo un grande lavoro”.

TIFOSI - “Domani saranno importanti perché veniamo da una brutta sconfitta”.

SASSUOLO - “Non abbiamo giocato male, è stata una serata con degli errori che nell’arco della stagione capitano una volta. La squadra era partita bene, poi c’è stato l’errore di Tek e sono andati un po’ in confusione con errori che difficilmente ricapitano”.

TURN OVER - “Vedrò oggi, Gatti è all’inizio della carriera, gli errori capitano, deve stare sereno e pensare a lavorare e migliorare. Szczesny giocherà, abbiamo un problema con Kean che ha nuovamente un fastidio alla tibia, oggi poi vedremo come stanno tutti”.

LEADERSHIP - “Abbiamo perso qualcosa in personalità ma abbiamo guadagnato in spensieratezza e velocità. Bisogna continuare a lavorare per far fare esperienza e responsabilizzare giocatori. Dobbiamo conoscere i nostri limiti e renderli i nostri punti di forza, e su questo dobbiamo lavorare e crescere. Dobbiamo lavorare per ottenere risultati, ci sono pressioni ma anche tanto senso di responsabilità. Sono state fatte scelte per dare un futuro alla squadra, bisogna lavorare ed arrivarci”.

SERIE A - “Inter, Milan e Napoli sono favorite, noi dobbiamo lottare per arrivare nelle prime quattro e farci trovare pronti”.

YILDIZ - “Viene da un gol con la Next Gen ti grande fattura. Sono molto contento perché è un ragazzo che mi piace molto”.

CHIESA - "Sta facendo molto bene, è molto più presente nella partita, sono contento. Può solo migliorare, ed è consapevole del nuovo ruolo che ha. Dovrò valutare, ha speso molto sabato, così come Vlahovic. Uno dei due potrebbe riposare".

ASTICELLA - "Non è che miglioriamo se dico di alzare l'asticella. Si migliora sul campo tutti i giorni. Dobbiamo conoscere i nostri limiti e vanno trasformati in punti di forza. La realtà è che ci sono tre squadre, sulla carta, favorite per lo Scudetto, poi nel calcio può cambiare tutto. Non vuol dire che ci fermiamo al quarto posto, l'obiettivo è entrare nelle prime quattro, ma poi vedremo. Abbiamo la Roma che lotterà per le 4 posizioni. L'Atalanta è pari a noi. La Lazio, la Fiorentina. Bisogna essere bravi e focalizzati, strada facendo vedremo se saremo in grado di stare davanti. Col Sassuolo potevamo stare avanti per una notte e non ci siamo riusciti. Guardiamo la realtà. Sognare è bello, ma desiderare è diverso".

ERRORI - "Domani abbiamo un'altra partita e un'altra opportunità. Dobbiamo trasformare gli errori fatti in opportunità di crescita".

VLAHOVIC - "Deve fare un percorso di crescita e trovare un equilibrio. Nel calcio non tutto può andar bene, non tutto può andar male. Ci sono tanti palloni da giocare. Si sbagliano, si giocano bene. Importante è rimanere focalizzati, senza innervosirsi. Dusan è straordinario, deve crescere su quest'aspetto. Sarà completamente diverso tra qualche anno".

MOTIVAZIONI - "La squadra è motivata, soprattutto dispiaciuta e arrabbiata per quanto accaduto a Sassuolo. Faremo una partita con più attenzione".

ESPERTI - "Abbiamo una possibilità a settimana di trasformare il tutto in una vittoria, o in una prestazione all'altezza. Puoi giocare bene o meno bene, ma le attenzioni devono essere sempre massimali. La sconfitta di Sassuolo non possiamo cambiarla, vediamo la gara di domani".

PROBLEMI - "Ieri in riunione abbiamo affrontato la gara, soprattutto sull'aspetto della presenza con la testa. Non è stata una brutta partita sotto l'aspetto tecnico, anche se abbiamo difeso male. Ci sono stati errori dei singoli, inspiegabili. Siamo alla Juventus e dobbiamo convivere con le pressioni e col senso di responsabilità, su questo bisogna lavorare"

IDENTITÀ - "Speriamo di fare filotto il prima possibile. Lavoriamo per questo. Facciamo un passo alla volta. Domani partita tosta, con una squadra che ha subito pochi gol, brava a giocare. Dobbiamo avere la rabbia e la determinazione di ribaltare l'episodio negativo di Sassuolo".

