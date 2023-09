Vlahovic, la difesa horror e… Le cinque sentenze di Sassuolo-Juventus

La Juve cade fragorosamente a Reggio Emilia e vede allontanarsi l'Inter di Simone Inzaghi. Il -5 rispetto ai nerazzurri non deve preoccupare, ma non può non suonare un piccolo campanello d'allarme. I problemi sono tanti, come evidenziato dai 90 minuti del Mapei Stadium. Allegri fa fatica a trovare una quadra a questa Juve, parla di mancanza di equilibrio e di una settimana "farfallina".