Di Gennaro: “La Juventus deve fare qualcosa di nuovo…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita contro l'Inter.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "La Juve deve fare qualcosa di nuovo. L'Inter si difende bene di squadra, ma per vincere la Juve oltre a non prendere gol deve fare qualcosa di più davanti.

Sulla carta come gioco e organico è migliore, ma queste sfide Allegri sa prepararle e per i giocatori c'è aria di svolta. Il punto di forza dell'Inter, oltre la difesa, è il gioco armonioso. La Juventus ha una difesa importante ma dovrà fare qualcosa di più per vincere.

Lautaro e Thuram formano una coppia strepitosa. Thuram è stato un colpo incredibile, per come si è inserito nel nostro campionato. Salta l'uomo, non dà punti di riferimento. Per me sono loro la migliore coppia. Devono crescere spalle alla porta. Dybala è stratosferico quando si accende ma è limitato dagli infortuni".

