Di Francesco su Soulè: “L’ho obbligato a pagare la cena…”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha detto la sua in conferenza, parlando anche di Kaio Jorge, calciatore di proprietà della Juve. Ecco le sue parole: "Quanto alle novità non lo so, sarà sempre la notte a darmi consiglio. E comunque le novità ci possono sempre essere in base alla squadra che andremo ad affrontare. Ma sono contento di come si stanno allenando questi ragazzi, di come lo hanno fatto durante questa sosta che per noi è stata di lavoro, sono contento della crescita di chi aveva giocato di meno.