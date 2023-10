Frosinone, Angelozzi: “A gennaio non escludo altre operazioni con la Juve”

Intervistato da Tuttosport il direttore dell'area tecnica del FrosinoneAngelozzi ha parlato dei tanti giocatori arrivati in prestito dalla Juve: "Stanno crescendo bene e giocano con continuità. Migliorano giorno dopo giorno e sono convinto che faranno carriere importanti. Ho trovato in Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge dei ragazzi seri, molto professionali oltre che di indubbio talento. Hanno un grande futuro davanti. So che la dirigenza bianconera li segue con grande attenzione e spero che un giorno giocheranno titolari nella Juventus. Se a gennaio i bianconeri ci chiedessero indietro Barrenechea e Soulè se ne potrebbe parlare. Siamo una società amica della Juve, perciò se c’è la possibilità di essere tutti contenti eventualmente se ne potrebbe parlare. Non escludo si possano fare altri affari, Huijsen e Nicolussi Caviglia sono 2 ragazzi interessanti. Non le nego che ci avevamo provato già in estate".