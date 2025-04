Di Benedetto: “Permanenza di Tudor alla Juventus al 99%”

Lorenzo Di Benedetto ha parlato dell'allenatore Igor Tudor: per il giornalista, il tecnico sarà quasi certamente confermato alla Juventus

Nel suo editoriale su TMW, Lorenzo Di Benedetto ha parlato del futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Pensare al presente, certo, ma da quello che sarà il piazzamento finale della Juve dipenderà, per forza di cose, anche il futuro di tanti. A cominciare da Igor Tudor. Il tecnico bianconero è arrivato a marzo sulla panchina della Vecchia Signora dopo l’esonero di Thiago Motta. Avrebbe infatti praticamente la certezza di restare al timone della Juventus anche nella prossima stagione, centrando l’obiettivo Champions. Non un 100%, perché nel calcio mai dire mai, ma un 99% sì”.

Di Benedetto: “Per Giuntoli guiderà la squadra negli USA”

Il giornalista ha proseguito: “In una stagione che non finirà mai, visto che Locatelli e compagni saranno impegnati anche nel Mondiale per Club che andrà in scena negli Stati Uniti da sabato 14 giugno a domenica 13 luglio, il 100% che riguarda Igor Tudor è quello relativo alla sua presenza sulla panchina bianconera nella competizione che vedrà di scena le migliori squadre del mondo. Cristiano Giuntoli non ha dubbi: il croato guiderà la squadra negli USA. L’allenatore ha infatti convinto per quello che è stato il suo approccio alla squadra e il suo inserimento all’interno dello spogliatoio. La gara contro il Parma non è stata bella ma alcuni dettagli non sono passati inosservati: i giocatori seguono l’allenatore, soprattutto nel sacrificio, e questo basta e avanza per fare avere un bel po’ di credito allo stesso Tudor”. Leggi anche le parole di Giuntoli su Tudor <<<