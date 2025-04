Giuntoli: “Tudor? La volontà è quella di continuare insieme”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del futuro di Tudor.

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a DAZN prima della sfida con il Parma: “Gli ultimi risultati potrebbero aver fatto alzare la quota Champions, ma dobbiamo pensare a noi e a vincere questa partita difficile per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo stati molto attenti, dando intensità ma senza esagerare i volumi. Sicuramente ci ha creato qualche disagio, come agli altri, ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita per portare via i tre punti”.

Su Tudor

“Siamo stati chiari dall’inizio, la volontà e la speranza è quella di stare insieme ma è una decisione che prenderemo alla fine del Mondiale per Club. Prolungare i prestiti per il Mondiale per Club? Sì, stiamo parlando con i club di appartenenza e contiamo molto sulla volontà dei calciatori, sono decisioni che verranno prese alla fine del campionato. Stiamo parlando, speriamo di trovare la soluzione giusta”.