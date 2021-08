Demiral lascia la Juventus… e Ronaldo va a salutarlo

Il campione portogheseè andato a trovare il turco

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, con l'esordio dei bianconeri che è previsto per il 22 agosto contro l'Udinese. Prima di quella data i bianconeri disputeranno due amichevoli, una contro il Barcellona in programma domenica per il Trofeo Gamper, che vedrà scontrarsi anche le formazioni femminili delle due squadre, e l'altra il 14 agosto contro l'Atalanta, nella prima partita che vedrà la riapertura dell'Allianz Stadium, anche se solo al 50% secondo le norme previste ad oggi in Italia.

Proprio con l'Atalanta, che appunto sfiderà la Juventus prima di ferragosto, i bianconeri hanno chiuso un'altra operazione di mercato , sempre riguardante un difensore. Dopo il passaggio di Romero dai bianconeri all'Atalanta, con i bergamaschi che lo stanno cedendo al Tottenham per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, un altro centrale percorrerà la strada da Torino a Bergamo: si tratta di Merih Demiral, centrale turco della Juventus, che per avere maggiore spazio ha deciso di lasciare Torino. Il turco arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, e andrà a sostituire in rosa proprio Romero.

Una cessione che priva la Juventus di uno dei suoi centrali, con i bianconeri che probabilmente interverranno sul mercato per coprire la partenza del giocatore: Rugani sembra infatti in uscita, e la dirigenza bianconera ha messo gli occhio sul difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che potrebbe arrivare a Torino come quarto centrale dietro Chiellini, Bonucci, De Ligt e con Dragusin a fare il quinto. Demiral ha lasciato un grande ricordo a Torino in questi anni, soprattutto nei compagni, grazie alle sue gag nello spogliatoio e via social, e anche per questo il calciatore ha ricevuto un saluto speciale: nella giornata di ieri, come testimoniato dalle foto pubblicate dall'agente di Demiral sul suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo è andato a trovare nella sua casa torinese Demiral, per salutarlo e per auguragli buona fortuna per la nuova avventura. Un gesto che testimonia, ancora una volta, la grandezza di Ronaldo anche fuori dal campo.