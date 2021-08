Finalmente, il calciomercato della Juventus sembrerebbe davvero in procinto di sbloccarsi. E non solo perché a Torino è sbarcato il primo vero acquisto bianconero di questa estate, cioè Kaio Jorge. L'affare che ha portato alla Juve il talento brasiliano classe 2002 è certamente un buon inizio, ma ora serve accelerare anche sugli altri fronti. Uno in particolare pare per l'appunto sul punto di svolta, con diverse situazioni che a breve potrebbero arrivare a dama <<<