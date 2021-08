Cobolli Gigli: “Mercato? Dalla Juve non mi aspettavo di più. Allegri deve rilanciare Arthur, Berna e Rabiot”

L'ex presidente della Juve ha parlato

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Non mi aspettavo nulla di più dalla Juventus finora, la situazione economico-finanziaria non permette particolari acquisti, c'è un costo dei calciatori particolarmente elevato in cui Ronaldo gioca la sua parte. Mi aspetto che con Allegri si sciolgano punti interrogativi su acquisti dell'anno scorso come Arthur, che spero si riprenda. Spero rispolveri Bernardeschi e dia il giusto posto ad altri, come Rabiot, per me troppo sottovalutato dalla critica. Cherubini? Non lo conosco, credo abbia un carattere forte.