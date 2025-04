Della Valle: “La Juve vuole trattenere i suoi gioielli”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle operazioni del calciomercato estivo.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “L’altro input che è arrivato dai piani alti è quello di proteggere i gioielli della Juventus, in questo caso in primis Yildiz, che è appunto considerato il volto della nuova signora, proprio il fiore all’occhiello di questa squadra, proprio perché è un prodotto della Next Gen”.

Su Yildiz

“È un talento che la Juventus si è costruito in casa, gli è stato dato il numero 10 e quindi l’idea di base, diciamo, è quella di trattenerlo, tra l’altro condivisa anche dal giocatore che non se ne vuole andare. Lui vuole restare alla Juve perché è convinto che la Juve possa crescere, a Torino si trova molto bene, quindi non sarebbe stato comunque contento di finire sul mercato. Ma in questo momento Yildiz non è sul mercato, quindi i piani attuali sono che in estate non verrà ceduto, a meno che non arrivi un’offerta veramente a cui non si può rinunciare, ma l’idea è quella di trattenerlo e di farne il volto della nuova signora”. Intanto ecco le parole di Bonetti<<<