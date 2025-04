Mercato Juve, servono tre colpi ma niente rivoluzione: il punto

Niente rivoluzione per la Juve: la prossima estate i colpi potrebbero essere pochi e mirati, tre top player

A sei partite dal termine della stagione la Juve è al momento quarta in Serie A, con 2 punti di vantaggio sul Bologna. La lotta Champions è più agguerrita che mai. I bianconeri sono però impegnati su due fronti. Da una parte la squadra di Tudor dovrà combattere sul terreno di gioco e dall’altra la dirigenza ha già iniziato a pensare al prossimo mercato. Sono tante le cose che in questa stagione non sono andate come previsto ma secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarà rivoluzione. Serviranno pochi rinforzi ma mirati, in particolare tre colpi.

Mercato Juve, tre colpi in entrata: i nomi

Innanzitutto bisognerà potenziare l’attacco. Vlahovic potrebbe essere venduto, Kolo Muani è a Torino in prestito secco e Milik è ormai fuori dal progetto. Serviranno quindi due attaccanti top, possibilmente con caratteristiche differenti, così che possano coesistere insieme. In cima alla lista dei desideri ci sono i nigeriani Osimhen e Lookman, ma occhio anche a Krstovic del Lecce. Il terzo colpo dovrà essere un mediano di primo livello e in questo caso il sogno è e resta Sandro Tonali, ormai da tempo nel mirino bianconero. Nel frattempo c’è un colpo di scena per Vlahovic: dicono che… <<<