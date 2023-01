Del Piero duro: “Errori non da Juve, Monza bestia nera”

Seconda sconfitta in tre partite stagionali per la Juve contro il Monza , che si conferma quindi il peggior incubo della squadra di Allegri . Ieri i bianconeri dopo un primo tempo terribile hanno provato a raddrizzare la partita nella seconda frazione di gioco senza però riuscire a cambiare il risultato.

Ai microfoni di Sky Calcio Club la leggenda della Juve Alex Del Piero ha detto: "Il Monza è una bestia nera per la Juventus, a volte capitano queste cose, ma sicuramente oggi i bianconeri hanno fatto degli errori che non sono degni dei giocatori e della squadra, degli errori di attenzione che sono figli anche della situazione psicologica e fisica che sta vivendo la società e che accade fuori dal campo. Credo che questo stia infliggendo delle mazzate importanti a chi va in campo.