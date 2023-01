Juve, Allegri: “Siamo tutti responsabili. Chi non è in grado, stia fuori”

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Monza

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta nel match di andata, il Monza batte ancora la Juve e si conferma l'incubo dei bianconeri. A segnare la vittoria della squadra di Palladino sono state le reti di Ciurria e Mota Carvalho. Al termine della partita l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Io credo che un primo tempo così non lo avessimo mai fatto. Il secondo tempo è andato meglio ma quello da guardare è il primo. Siamo tutti responsabili. Sono arrabbiato perchè abbiamo perso una partita in casa dopo aver preso due gol che non avremmo dovuto prendere".

"Con l'Atalanta è stata una partita particolare - ha continuato. Nelle ultime tre partite abbiamo preso 10 gol e fatto un solo punto. Loro sono usciti con una facilità disarmante. Io dico che abbiamo fatto 38 punti ma la classifica dice 23. Oggi siamo stati parecchio lenti e non siamo riusciti a reagire dopo il primo gol subito. Bisogna essere più cattivi perchè le partite non si devono perdere ma quando si perdono si devono perdere in un certo modo".

Sul secondo tempo ha aggiunto: "Non si può giocare così per 90 minuti, ma non possiamo neanche subire gol come nel primo tempo. Dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado di fare questo è normale che stia fuori. Bisogna farsi un esame di coscienza e lavorare con calma e tranquillità".

Sulla partita con la Lazio di settimana prossima: "La Coppa Italia non sarà prioritaria, tutte le partite lo sono. Bisogna uscire da questa spirale negativa al più presto. Cosa ho detto al gruppo? Le stesse cose dette ore".

Su Milik: "Avrà un problema al flessore e non lo avremo a disposizione per un po'. Abbiamo recuperato Vlahovic e abbiamo Kean, che ha giocato male ma è in crescita". Leggi le pagelle di Juventus-Monza di Angelo Di Livio<<<