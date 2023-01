Calciomercato Juventus / Formazione ribaltata: fuori 9 calciatori

La Juventus rimane bloccata sul mercato in questa sessione di gennaio. La situazione extra campo ha condizionato inevitabilmente le strategie del club piemontese, che non vuole avventurarsi in operazioni troppo onerose senza conoscere il proprio destino sportivo. Ci sono diverse questioni da sistemare in seno alla rosa bianconera che per svariati motivi subirà una rivoluzione quasi totale. McKennie ha già salutato la Continassa accasandosi al Leeds in prestito con diritto di riscatto, ma tanti altri calciatori Quale sarà il destino dei vari calciatori a scadenza. Paredes verrà riscattato? I big rimarranno alla Continassa a prescindere dagli esiti processuali? A queste e ad altre domande abbiamo provato a rispondere analizzando caso per caso<<<