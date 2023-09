De Marchi: “Guerra alla Juventus si sta trovando benissimo”

Marco De Marchi, ex calciatore della Juventus ed agente di Guerra, punta della Next Gen, ha detto la sua. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Si sta trovando benissimo, ma non c'era alcun dubbio. Nel momento in cui si è trovato a decidere per il suo futuro, l'ho aiutato anche in virtù di quella che era stata la mia esperienza da calciatore. L'occasione che stava per capitare, parlando con il direttore Claudio Chiellini, era sicuramente da approfondire.