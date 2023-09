Juve Next Gen-Recanatese 2-0, Brambilla: “Vittoria importante, meritata”

Al termine del match contro la Recanatese , vinto 2-0, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: "Una bella vittoria, importante e meritata. Non prendere gol ci dà certamente fiducia e avere giocatori di qualità senza dubbio ci pone nelle migliori condizioni anche bisogna metterli nelle condizioni di rendere al massimo, prima di tutto dal punto di vista mentale e poi in campo, schierandoli nelle zone di campo dove possono far bene".

"Per quanto riguarda gli over, Guerra ci sta dando una grande mano insieme a Damiani e Fabrizio: ci aiutano molto durante la settimana ma anche in campo con la loro esperienza. Huijsenè molto bravo in tutti e tre i ruoli di difesa, sa dare i tempi di gioco ma anche recuperare palla e inserirsi; Daffara ha parato bene e ha messo delle pezze importanti in alcune circostanze di palla inattiva, su cui dobbiamo lavorare", ha concluso.