De Ceglie a Goal: “Per me la Juve rappresenta un po’ tutto…”

L'ormai ex calciatore Paolo De Ceglie -oggi collaboratore del progetto Academy - ha concesso un’intervista a GOAL parlando della sua esperienza in bianconero. Ecco le sue parole: " La Juventus, per me, rappresenta un po’ tutto. Sono approdato in bianconero all’età di otto anni e, ancora oggi, ho la fortuna di esserci dentro. E’ un club che raffigura un riferimento importante. Mi ha sempre aiutato a crescere e mi ha regalato le emozioni e le soddisfazioni più grandi della mia vita".

E poi: "Per quanto riguarda i momenti più belli ricordo i trofei e gli scudetti vinti, sono quelli che rimangono. I periodi più tosti invece li associo agli anni prima quelli della ricostruzione, sono stati momenti in cui abbiamo faticato di più con i risultati".

Infine: "Il mister che mi ha fatto crescere di più è stato Antonio Conte: mi ha dato la possibilità di arrivare a vincere e, quindi, di raggiungere il livello più alto della mia carriera. Per quanto riguarda l'esperienza all'estero, non è più come prima. Ora è molto più comune: ti fa crescere sia come persona sia a livello calcistico. Tra i calciatori in auge, i miei preferiti sono Mbappe e Vinicius".