Franck Kessie in tournée: sarà il prossimo avversario della Juve

Il francese è stato individuato come profilo ideale per il centrocampo bianconero e Cristiano Giuntoli si è messo al lavoro per accontentare Massimiliano Allegri, che chiede muscoli e duttilità in mezzo al campo. Il Barcellona, riporta La Stampa, si trova nella necessità (un po' come la Juve) di alleggerire il monte ingaggi. Al momento però sembra che il gradimento non sia corrisposto dal francese, che scarterebbe l'idea di tornare di nuovo in Serie A. Kessie infatti vorrebbe restare al Barça nonostante sia stato messo ai margini dal progetto di Xavi che non lo considera una priorità per il suo gioco.