Calciomercato / La Juventus ha deciso: 150 milioni di euro per…

La Juventus lavora per una grande estate di calciomercato. Qualcosa s'è già mosso ma le novità più grandi devono ancora arrivare

redazionejuvenews

Giuntoli ha parlato molto chiaramente durante la sua conferenza stampa di presentazione dove ha spiegato, per certi versi, che il calciomercato è in realtà appena iniziato. Le questioni da risolvere rispetto ai calciatori - sia in entrata che in uscita - sono tante e per questo motivo si sta ragionando su più tavoli per trovare le giuste soluzioni, utili ad Allegri e al progetto Juventino.

In questo senso fa molto rumore però la voce che viene riportata dal Corriere dello Sport questa mattina per cui uno degli obiettivi assoluti del club bianconero dovrebbe essere quello di riuscire a portare a casa dalle cessioni una somma di 120-150 milioni di euro. Soldi importanti e freschi, che potrebbero risultare particolarmente utili per poi andare ad acquistare questo o quel nome. Ed è qui, che potrebbe cambiare molto. O forse tutto.

Giuntoli ha parlato di calciatori su cui punta molto fortemente rispetto a Chiesa e Vlahovic ma secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport (e non solo) le possibilità di un addio sono assolutamente alte. Dusan avrebbe già l'accordo con il PSG che potrebbe poi immettere nelle casse Juventine circa 90 milioni di euro. Novità sono attese nelle prossime settimane ma in realtà, tra le varie notizie, è quella relativa a Chiesa che sembra fare più rumore. Visto che è uscita fuori un'indiscrezione che confermerebbe qualcosa di pesante.

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe il giocatore stesso che in questo momento si starebbe guardando intorno. Il feeling tattico con Allegri non è mai stato trovato e la Premier League lo alletta. Per 60 milioni, l'addio sarebbe praticamente certo e probabilmente indolore. Detto questo, parlando di futuro, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di molto grosso! Vuole prendere un fenomeno <<<