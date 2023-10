Davids: “La forza della Juventus è stata sempre la squadra”

Edgar Davids, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche del caso Pogba.

Edgar Davids, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua all'evento organizzato dai bianconeri. Ecco le sue parole: "La forza della Juventus è sempre stata la squadra. Quando ha vinto, c'era sempre una grande squadra. Oggi deve tornare a essere una grande squadra, non devono esserci solo uno o due che fanno la differenza. Certo che se ci sono anche loro è meglio, ma sono più importanti gli altri che gli permettono di fare sempre la differenza.

Non è importante che qualcuno mi piaccia o meno, è importante che tutti capiscano che giocare nella Juve vuol dire vincere e se non sei in grado di farlo devi prendere la valigia. Pogba? Quello che ho da dire voglio dirlo a lui. Però non è una cosa bella per nessuno ritrovarsi in certe situazioni.

Zidane? Lui è di un’altra categoria. Quando vuole, vede cose straordinarie. Mi ha fatto uno sgambetto? Lui? A me? No no".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.