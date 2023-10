Together, dai gol al ricordo di Vialli: tutte le emozioni dell’evento della Juve

Per celebrare i 100 anni della famiglia Agnelli la Juve ha organizzato un'incredibile festa, con tantissime leggenda bianconere. In campo tanti gol e spettacolo.

Protagonista sul terreno di gioco Matri , autore di una tripletta, ma scaldare il cuore dei tifosi sugli spalti è stato il toccante omaggio a Luca Vialli . Applausi e cori anche per Zidane e Del Piero , così come per Conte .

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha scritto: "Una notte speciale. Una notte di sorrisi, emozioni, storia, presente e futuro. Una notte di ricordi. Una notte di giocate super. Una notte di memoria per un amore, quello della Famiglia Agnelli, lungo 100 anni. Una notte di allegria, di tifosi entusiasti e piena di energia grazie a Cristina Chiabotto, Andrea e Michele. Una notte resa speciale dai bambini, dagli influencers, dalle star bianconere, dai ragazzi di Juventus For Special. Una notte per fare del bene, aiutando i progetti di Save The Children. Una notte di musica travolgente, grazie al DJ Set di Gabri Ponte. Una notte di triplette (vero Mitra Matri?). Una notte di gol. Una notte di juventinità. Una notte insieme. TOGETHER. GRAZIE A TUTTI ❤️".