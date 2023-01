Danilo: “Non è un problema mentale, facciamo troppi errori”

"Non eravamo dei fenomeni prima di questa serata, non siamo adesso degli scarsi. Dobbiamo conoscere il nostro valore, dobbiamo sapere quello che siamo come squadra, questa è la cosa più importante. Poi quello che si dice fuori ogni tanto ci fa pensare troppo, però, dobbiamo proseguire su questa strada sapendo chi siamo noi. Questa sera non è stato un problema mentale, non voglio più sentire queste cose, abbiamo già tirato in mezzo troppe volte questa cosa mentale: abbiamo dimostrato che quello non c'entra, perchè ci siamo trovati in situazioni difficili quest'anno e siamo riusciti a svoltare, quindi non penso sia una situazione mentale. Io parlo di calcio, abbiamo commesso tanti errori, lo sappiamo e da domani dobbiamo analizzarli calcisticamente, non parlare di una situazione mentale".